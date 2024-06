Újabb márványtáblát helyeznek el a szablyavívók az egykori pécsi Hadapródiskola helyén működő orvoskar épületének falára, méltó emléket állítva ezzel a híres katonai vívómestereknek. Balogh Imre, a Magyar Szablyavívó Egyesület pécsi iskolájának vezetője volt a vendégünk.

A szablya a honfoglaló magyarok egyik legfontosabb használati tárgya volt, amely egyedi kinézetével és harci használatával lett az egyik leghatékonyabb ősi fegyver, és a mai napig meghatározó jelképe a magyarságnak. A fegyver híre és használatának művészete határokon belül és azon túl is hirdeti a mai napig hatékonyságát és használatának páratlan tudományát. A pécsi szablyavívó iskola, a régi magyar szablyavívás hagyományait ápolva, eddig két emléktáblával tisztelgett a világhírű, itt végzett katonai vívómesterek előtt, és most egy újabb táblát is elhelyeznek az orvoskar épületének falán.