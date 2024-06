Múzeum a Mecseken. Megnyílt a Bakancsos Élménytár Pécs határában. Baronek Jenő, a Mecsek Egyesület örökös tiszteletbeli elnöke volt a vendégünk.

Új helyre költözött a Mecsek Egyesület múzeuma. A Bakancsos Élménytárnak a Mecsekerdő ZRT biztosított helyet Árpádtetőn. A két helyiségből álló kiállítás nagytermében 12 vitrint és a falakon elhelyezett tárgyakat, különféle emlékeket mutatnak be az Egyesület életéből. Ezekhez kapcsolódóan valamennyi témában akadnak érdekességek, egyedi darabok. Az érdeklődők megismerhetik azt is, hogy miként vált egyre népszerűbbé a túrázás és a szervezett természetjárás. A Mecsek Egyesület 1891. április 30-án alakult meg Pécsett, a Tiszti Kaszinóban azzal a céllal, hogy az ide látogató turisták ne csak magát Pécset ismerjék meg, hanem a szorosan a városhoz tartozó Mecsek hegységet is.