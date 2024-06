Középiskolás kora óta utazik, eddig a világ 143 országában járt, legutóbb Kolumbiában. Négy útikönyve írt már, most készül az ötödik. Dr. Fenyvesi Csaba pécsi jogi kar professzora, büntető védőügyvéd volt műsorunk vendége.

Fejből képes felsorolni azt a 143 országot ahol eddig járt. A kíváncsiság és más népek kultúrájának megismerése az érdekességek és látnivalók a fő szempont, amikor kiválasztja az úticélt. Oda ahol ilyesmivel nem találkozik nem megy, csak azért, hogy elmondhassa, hogy egyel több országban járt már. Mielőtt elindul nagyon alaposan felkészül mindenből előfordul, hogy ez évekig is eltart. Fontosnak tartja, hogy élményeit másokkal is megossza eddig négy útikönyve jelent meg, de készül már az ötödik is. Legutóbb Kolumbiát, Boliviát és Equadort kereste föl, Kolumbia fővárosában a San Tomas egyetemen még előadást is tartott.