A zenei fesztiválokra elősorban koncertezni jár az ember, de nem szabad megfeledkeznünk azokról sem, akik a hasukat is épp annyira szeretik, mint a zenét. A Fishing on Orfű szervezői ezt minden bizonnyal felismerték, (vagy ők is épp ilyenek?) mert az idei fesztivál újításai közt szerepel több igényesen kiépített asztalos terasz is, valamint bőséges ételválaszték. A tervünk az volt, hogy délután ketten, nagy étvággyal megérkezünk, és felfaljuk az orfűi fesztivált egy nap alatt. Ezt kissé keresztül húzta az este ránk zúduló eső, így be kell valljuk, nem sikerült a maradéktalan kóstolás. Jövőre bizony ezt már egy többnapos programként kell számba vennünk. A Fishing on Orfű fesztiválon nem csak arra figyelnek, hogy jóllakj, de arra is, hogy a gasztroélmény se maradjon el. Reggeli, kávé, street food, különlegesség, klasszikusok, speciális étkezés, édesség, semmi sem akadály. A standok nagyját vagy megkóstoltuk, vagy jól szemügyre vettük ahogy mások étkeznek (ez kissé zavarba ejtő lehetett) és mindössze egy helyen éreztük azt, hogy a képen látható gusztusos burger nem igazán egyezik a kapott eredménnyel. Ám ha már burger, le kell szögeznünk, hogy olyat is ettünk, ami valószínűleg egyenesen a street food mennyországból érkezett, és mindezt olyan gyorsan megkaptuk, hogy bármelyik fast food drive elszégyellheti magát.

Mi személy szerint imádjuk, ha a bulit megfűszerezhetjük pár jó falattal, azt javasoljuk tehát, hogy ha fesztiválozni indulsz a hétvégén, ne egyél otthon, irány a kajasor!