Immár 7 éve, 2017 augusztusától működik Pécs-Hirden kutyastrand. A nyári meleg beköszöntével, június 1-től kinyitottak, a hűsítő fürdés jólesik az ebeknek is. Csivava és németjuhász, foxi és skótjuhász is megfér egymás mellett a tóparton, ahol hatalmas területen, ápolt gyeppel, gyönyörű tiszta vízzel várják a házi kedvenceket. Van itt árnyékos és napos terület is, ki-ki választhat, hogy éppen mi esne jól neki és a kutyájának. Több fedett kiülő és pad áll a látogatók rendelkezésére, valamint zacskó és kuka is, az állati ürülék felszedéséhez. Sokan visznek magukkal labdát, frizbit is, de aki esetleg elfelejtett vinni az sem baj, teniszlabdákkal is készültek a kutyák számára.

Házi kedvenceink is hűsölhetnek Hirden

Fotó: Laufer László

Baranyi Erika, a Doglike Kutyastrand tulajdonosa elmondta, a víz ilyenkor kellemes hőmérsékletű, a part lassan mélyülő, így a bátortalanabb ebek is jól érezhetik magukat, szépen lassan szoknak hozzá a vízhez. A növekvő fenntartási költségek miatt árat kellett emelniük, 2000 forintos napijegyért hűsölhet egy kutyus itt, a gazdiknak ingyenes a belépés. A kutyastrand hétfőtől vasárnapig délelőtt 10 és 18 óra között van nyitva, fontos felhívni rá a figyelmet, a tó kizárólag kutyafürdetés céljára üzemel, az emberek saját felelősségre mehetnek be a vízbe.

Mentőmellény a házi kedvencnek

Különlegesség, hogy a kutyastrandon a tulajdonos által, kutyák számára készített mentőmellény is kapható és bérlehető, több méretben is elérhető. Ugyanis, mint Erika is elmondta, nem minden kutya tud (olyan jól) úszni. Számukra, és gazdájuk megnyugtatására jó szolgálatot tehet a mellény.

Orfűn is lehet fürdőzni az ebbel

Orfű a baranyaiak kedvelt nyári célpontja, az Orfűi-tóban és a Pécsi-tóban is sokan fürdőznek a meleg időben. Az Árnyas Part Büfé alatti partszakasz területén néhány éve kialakítottak szakaszt, ahol a kutyák is megmártózhatnak. Itt ki is van táblázva a kutyás lejáró, hogy a gazdik tudják, nyugodtan strandolhatnak kedvenceikkel. A fürdőhelynek egyre nagyobb sikere van. A gazdik az előírások betartása mellett, pórázon a büféhez is felvihetik kedvencüket, az árnyékos, ingyenesen használható vízpart mellett szabadon használható parkoló is van.