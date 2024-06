A Mecsek Rallye az egyik legnagyobb múlttal rendelkező autóverseny Magyarországon. Az első futamot 1967-ben rendezték meg. Akkor hatvanhat páros indult, hogy teljesítsék a 313 kilométeres távot, köztük olyan szakaszokat is ahol a mai napig tartanak versenyeket például az Árpádtető - Campng közötti szakasz.Ezt idei - pénteken rajtoló nagyon látványosnak ígérkező futam résztvevői is teljesítik majd. Fekete Kálmán volt a vendégünk, aki szinte a kezdetektől fogva követi mecseki futamokat több könyvet is írt már a versenyekről és feldolgozta a Mecsek Rallyk történetét is.