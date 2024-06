Régi korok zenéi régi korok hangszerein előadva – Kónya István lantművész erre tette fel eddigi életét és karrierjét. A különleges hangzású zene akkor fogta meg amikor egy japán művészt hallotta játszani. Ekkor döntötte el, hogy megtanul lantozni, de az bizonyosan nem fordult meg a fejében, hogy mi vár rá míg álma megvalósulhat. Bár sikeresen felvételizett Hollandiába a világ legjobb lant szakára mégis évekbe telt amíg kiutazhatott – igaz ekkor még a szocializmust írtuk.

Ő volt az első magyar diplomás lant művész és oktató. Aztán még huszonöt év kellett amíg elérte, hogy a lant bekerüljön a tanmenetbe és azt oktathassák is a zeneiskolákban. Most ott tart, hogy az országban egytelen helyen a pécsi egyetemen a felsőfokú képzés is beindult.