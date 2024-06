Több kérdés is felmerült bennünk, amikor megtudtuk, hogy negyedik rész is készül a Bad Boys-ból: Kell ez nekünk? Nem fog ez a franchise is a Halálos iramban lejtőjén elindulni? Most, hogy láttuk az új részt, az első kérdésre azt a választ tudjuk adni, hogy kellett ez a film, főleg azért, mert az utóbbi időben kevés akció-vígjátékot kap a moziközönség, pedig szükség lenne rájuk. Nem akar a néző mindig agyalni, ki szeretné kapcsolni az elméjét. A második kérdésre viszont nem tudunk ilyen kedvezően reagálni, mert félő, hogy az alkotók szeretnének majd egy ötödik, hatodik, hetedik és még ki tudja, hogy hányadik részt is készíteni.A podcast beszélgetés során sikerült talán a legjobban összefoglalni azt, hogy érdemes-e megnézni a filmet. Tartsanak velünk!