Június 22-én a délelőtti órákban még csak néhány pokróc és törülköző volt leterítve az orfűi szabadstrand területén. Ennek oka minden bizonnyal az volt, hogy a napot a szaharai poron kívül, most sötét felhők is eltakarták, de a strandolók legnagyobb szerencséjére egy csepp eső sem esett.

A meleg miatt megtelt az orfűi szabadstrand

Fotó: Kovács Liliána

Egészen délig a csend és a nyugalom volt jellemző a tópartra, de ahogyan újra kisütött a nap, egyre többen érkeztek a strandra, hogy egyenek egyet a büfében, majd kis pihenőt követően, leússzák az elfogyasztott ebédet. A legbátrabbak – főként a fiatalok – a felújított stégről ugráltak a vízbe, míg a kevésbé merészek a lépcsőt használva ereszkedtek a tóba. Az arcokon nem jelent meg fintor, amint a vízbe merültek, ami egyértelmű jele volt annak, hogy kellemes a hőmérséklete.

A bátrabbak a stégről ugrottak a tóba

Fotó: Kovács Liliána

A gyerekek karúszóval a kezükön vagy éppen úszógumival szelték a hullámokat, de egy-egy felnőtt is matracon vette be a tavat, és hagyták, hogy ringassa őket a víz. Voltak olyan társaságok, akik labdát és frizbit hoztak magukkal, amit élvezettel dobtak messzebbre, mint társuk, hogy az ússzon egy kicsit, vagy éppen ugorjon egy nagyot.

Az EB-mérkőzést is nézték az orfűi szabadstrandon

Délután 3 órakor a parton több helyen is előkerültek a telefonok, hiszen kezdetét vette a nap első EB-mérkőzése, amelyen a grúzok és a csehek küzdöttek egymással, aminek eredménye végül döntetlen lett.

Délután az orfűi szabadstradon sokan nézték telefonon az aznapi EB-mérkőzést

Fotó: Kovács Liliána

Azt hihetnénk, hogy délután 6 óra körül már kevesebben vannak a szabadstrandon, de ez nem állja meg a helyét, hiszen még ekkor is érkeztek a vizes kikapcsolódásra vágyók, bár az is biztos, hogy már inkább a fiatal társaságok és párok vették be a partot, míg a családok hazaindultak, hogy az elfáradt gyerekeket ágyba bújtassák.