Kovács Gusztávot nevezték ki hazánk első laikus rektorának hittudományi főiskola élére, ráadásul éppen Pécsen kapta meg a feladatot, ahol ő maga is végzett. Mára olyan közösséget épített, amelyben oktatók és hallgatók (legyenek nappali vagy levelező tagozatosok) örömmel töltik együtt az idejüket. Nagyszerű programok, külföldi tanulmányutak, nyári egyetemek és családias légkör - ez lett mára a PPHF. Podcast adásunkban a rektor saját első órájának döbbenetéről is mesél, és azt is megtudhatják, mi minden várja azokat a leendő hallgatókat, akik június 10-éig beadják jelentkezésüket a főiskolára.

Tartsanak velünk!