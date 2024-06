A PMFC-nél is közönségkedvencé vált Hegedüs Márk a korábbi években, de az elmúlt idényben már a HR-Rent Kozármisleny sikereinek szereplője volt. Mostanra az is kiderült, hogy egy új, izgalmas kalandba vág majd bele a közeljövőben. Erről mesélt podcastünkben, de az Eb-esélyeket is latolgattuk vele.