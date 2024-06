Vasárnap indul a strandszezon a Pécsi Hullámfürdőben. Mindkét kültéri medence üzemel, valamint az élményelemek is (hullámzás, vízzuhatag, ülőpárna) a vendégek rendelkezésére állnak.

A létesítmény területén strandröplabda-, mini kosárlabda-, lábteniszpálya, játszótér és óriás sakk várja a látogatókat. Napágyat, napozószéket, napernyőt idén is lehet bérelni a korábban megszokott áron. A strandon a zöldterületet előkészítették a vendégek fogadására, a medencék körüli padokat, ahol szükséges volt léceket cseréltek, újra festették, a kültéri medencékben is új vízforgató szivattyúkat szereltek be, ettől energiamegtakarítást, valamint az eddig is jó vízminőség további javulását várják.

Szombaton, a Pécsi Tudományegyetem szervez a dolgozóinak zártkörű sport- és egészségnapot. A nagyközönség számára június másnap reggel 9 órakor nyitják meg az idei strandszezont.

A vendégeket változatlan jegyárakkal várják - derül ki a cég közleményéből.

Nyitvatartás: Hétfőtől vasárnapig: 09:00 – 19:00 (hőségriadó esetén 20:00 óráig)