A közelmúltban az egykori pécsi Vidámpark romos területe újra életre kelt, hiszen itt kapott helyet a Mesepark. A valóban látványos és rengeteg szórakozási, kikapcsolódási lehetőséggel csábító helyszín egyelőre még nem épült be a pécsi kisgyermekesek kollektív memóriájába – ellentétben az egykori Vidámparkkal. Egykoron a minden évben, áprilistól késő őszig üzemelő parkba igazi élet költözött a jó idő beálltával, a bejáratnál található oszlopok még ma is őrzik az emlékét annak, hogy mennyi játékra lehetett tíz- és ötforintos jegyeket vásárolni. Mert találhattunk itt valóban nagyon sok játékot, például a céllövölde mellett célba dobással is lehetett nyerni, horgászni lehetett a kis fahalakat. Az emlékeket Laufer László, a Dunántúli Napló fotóriportere idézi meg. Tartsanak velünk!