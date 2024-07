Fentről minden más, és néha sokkal szebb, mint a földről, ahogy azt a légifotós látja. Hámori Gábor fotóművész volt a vendégünk.

A hidegfront utáni első nap a legszebb. Ilyenkor nincs pára, tiszta a levegő. Ilyenkor lehet a legjobb felvételeket készíteni a levegőből. Persze csak ritkán adódik ilyen alkalom a légifotózásban, ennek ellenére a profi fotós képes nagyon jó felvételeket készíteni. Tudja, hogy mikor érdemes felszállni, melyik napszakban és honnan, milyen irányból kell repülni. Néha csak másodpercek állnak rendelkezésre: ha megkomponálta a képet, már nyomja is a gombot, hiszen a gép halad tovább, vagy egy légörvény dobja meg, és már nincs is ott, amit szeretett volna rögzíteni a gépével. Hámori Gábor fotóművész, ki hosszú ideig volt a Mecseki Fotóklub vezetője, huszonöt évig fotózott a levegőből, és készített több nagyvárosról is fotóalbumot, természetesen madártávlatból.