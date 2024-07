„Az erdész munkájának gyümölcse nem a faanyag, hanem az erdő. Nem néhány évre, hanem több emberöltőre tervezve kell a fejlesztéseket megvalósítani” – vallja Mindez Ripszám István, a Mecseki Erdészeti Társaság vezérigazgatója, aki műsorunk vendége volt.

Szüleinek köszönhetően kicsi gyerekként szerette meg a természetet és már hatévesen eldöntötte, hogy ő bizony erdész lesz . A bencéseknél érettségizett, és a hatszoros túljelentkezés ellenére is gond nélkül jutott be a soproni erdőmérnöki egyetemre. Az ott eltöltött évek aztán meghatározták az életét. Amit ott tanult, munkája során nap mint nap hasznosítja. Fiatal erdőmérnökként egy szövetkezetnél kezdte, aztán a ranglétrát végig járva került a Mecseki Erdészeti Társaság vezérigazgatói székébe. Vallja, hogy az erdész munkájának gyümölcse nem a faanyag, hanem az erdő. Nem néhány évre, hanem több emberöltőre tervezve kell a fejlesztéseket megvalósítani. Mindez Ripszám István ars poeticájának is tekinthető.