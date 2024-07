Büszke arra, hogy roma családban nőtt fel a pécsi Gandhi Gimnázium most érettségizett tanulója. Balogh András volt műsorunk vendége.

Nagyon fontos a cigány kultúra ápolása, éppen ezért a fennállásának idén harmincadik évfordulóját ünneplő pécsi Gandhi Gimnáziumban ez külön tantárgyat képez. Ez volt a kedvence a most végzett Balogh Andrásnak is, aki büszkén vállalja roma származását és azt, hogy olyan családban nőtt fel, ahol még ápolják a hagyományokat. A fiatalember a Gandhi Fotóklub tagjaként rövid idő alatt több szakmai sikert is elért. Tanulmányait a kaposvári egyetem fotó szakán folytatja. Magyarországnak szüksége van az általuk képviselt látásmódra; reméli, hogy miként a cigány festők hírnevet szereztek hazánkban, úgy a roma fiatalok fotográfiai törekvései is egyre szélesebb körben válnak ismertté.