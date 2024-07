Nem akarunk a digitális világgal versenyezni, egy néprajzi múzeumnak ne ez legyen a fő profilja. A virtualitás hiánya nem okoz gondot, a gyerekeket leköti, amivel itt találkoznak. Burján István főmuzeológus, a Janus Pannonius Múzeum Néprajzi Osztályának vezetője volt műsorunk vendége.

Az ország legnagyobb néprajzi gyűjteményével rendelkezik a budapesti után a Pécsi Néprajzi Múzeum. Több mint negyvenegyezer darab leltári számmal ellátott tárgyat őriznek itt. Nagyon gazdag és változatos a textilgyűjteményük, ami különleges gondozást igényel, de a fából készült és a különböző mesterségek tárgyaira is büszkék lehetnek. Mindez az elődök gyűjtőmunkájának köszönhető. Ma már nem nagyon kerülnek elő ritkaságok. A múzeumok alapállása az, hogy „mindent a szemnek, semmit a kéznek”. Pécsett ez másként van, akadnak olyan darabok, amiket megfoghatnak, sőt ki is próbálhatnak. Burján István főmuzeológus, a Janus Pannonius Múzeum Néprajzi Osztályának vezetője szerint ez is leköti a gyerekeket, nem hiányzik a digitalizáció.