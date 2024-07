Viszont a kor idővel a hobbielfoglaltságok akadálya lehet, amikor már nem úgy működik a kéz, a láb, a hang, amint azt egykor még elvárhattuk. Ez az élet velejárója, s ezúttal két olyan klubbal foglalkozunk, ahol az idő múlása egyre inkább hátráltatja a zavartalan közös működést. Dr. Tóth Miklósnét kerestük meg, aki 84 esztendős és közel harminc éve vesz részt a Kézimunkázó Nyugdíjasok Klubjának munkájában, egy ideje pedig a vezetőjük. Mint mondja, az ezredforduló tájékán még 28 tagjuk volt, öt éve már csak kilenc. Évente egy nagy kiállítás keretében mutatták be alkotásaikat, de a tagság elöregedett, fiatalabbak pedig nem jöttek helyettük.

– A fáradt, remegő ujjak egyre nehezebben engedelmeskednek a vékony cérnának, tűnek, látni is egyre rosszabbul látnak. A kötéssel, horgolással foglalkozó idős emberek szeretik a társaságot, baráti kapcsolatok alakultak ki, nagy beszélgetések, de a többség nyolcvan év feletti, egyre ritkábbak a találkozások. Két tagunk halálával pedig másfél éve teljesen leállt a klubélet

– mondta Tóth Miklósné. – De nem sokkal jobb a helyzet a Csipkeverő Klubban sem. Ott csak tag vagyok, ám ugyanilyen gondokat élünk meg. A brüsszeli technikával dolgoztunk, és az EKF 2010 idején a csipkekiállításunkat Isztambulban is bemutattuk, továbbá jártunk vele Essenben is. Ez a klub azonban elvesztette Alajos utcai állandó helyét, a Király utcába egy lakásba költözött, s tavaly már innen is tovább kellett állnunk, mert nem volt pénz a működésre. Ez a társaság még nem szűnt meg teljesen, havonta találkoznak a tagok a Civil Közösségek Házában. Szóval aktív fiatalabb nyugdíjasok sokat segíthetnének a klubélet felfrissítésében – tette hozzá.