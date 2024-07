Egy teljesen más arcát is megmutathatta az egész ország előtt Iván Bence, a PSN Zrt. paralimpikon úszója, ugyanis a Dancing with the Stars-ban csillogtathatta meg tánctudását, ennek köszönhetően pedig még népesebb követőtábort gyűjtött.

Beszélgetésünk során beavatott minket abba is, melyik a kedvenc sportja.