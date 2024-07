A Nevetnikék tizenhat éve azzal a céllal jött létre, hogy enyhítse a kórházi ellátásra szoruló gyermekek fájdalmait, elterelje a figyelmüket és megnevettesse őket. Ezzel segítve gyógyulásukat, nem utolsósorban az orvosok és az ápolók munkáját is. Nehéz bekerülni a csoportba, mint ahogy a munka sem könnyű, az alapítvány tagjainak lelkiállapotát is folyamatosan figyelemmel kísérik. Rendszeresek a mentálhigiénés beszélgetések, a szakmai konzultációk mellett gyászfeldolgozó csoportot is tartanak, hogy a megrázó eseteket is fel tudják dolgozni. Munkájuk Magyarországon mintaprogrammá vált, és már külföldön is felfigyeltek rájuk – mondja Kőműves Glória, az alapítvány vezetője.