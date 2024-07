„Piacra járni jó, piacra járni trendi.” Orbán Krisztina, a Pécsi Vásárcsarnok vezetője volt műsorunk vendége. Hamar megszerették a vásárlók a 2 éves születésnapját néhány nappal ezelőtt ünneplő Pécsi Vásárcsarnokot. Ez nem csak a bőséges kínálatnak, hanem magának az új épületnek is köszönhető, ami már több rangos - köztük nemzetközi - építészeti díjat is kapott. A csarnok abban is különbözik az elődjétől, hogy megpróbált „nyitni” a vásárlók, illetve a majdani vásárlók, a gyerekek irányába, számos olyan program szervezésével, ami eddig nem jellemezte a piacok működését. A cél, hogy a létesítmény közösségi térré váljon, ahol bérlő és vevő is jól érzi magát. Legutóbb Pécsett ülésezett a legnagyobb hazai piacok és vásárcsarnokok szakmai fóruma, és bejelentették, hogy a hatékonyabb érdekképviselet érvényesítése végett egyesületet alapítanak – nyilatkozta Orbán Krisztina, a Pécsi Vásárcsarnok vezetője.