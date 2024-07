A fejes domolykó (Squalius cephalus) a sugarasúszójú halak osztályának pontyalakúak rendjébe, ezen belül a pontyfélék családjába tartozó faj. Eurázsia északibb részein majdnem mindenütt előfordul; a francia atlanti partmentétől, egészen a Kaszpi-tengerig. A Brit-szigeteken és Franciaország Földközi-tengeri részén is megtalálható; azonban Olaszországból és az Adriai-térségből hiányzik.

Testhossza 20-30 centimétert, de akár a 60 centiméteres hosszt is elérheti, testtömege 2-3 kilogramm közötti, legfeljebb 8 kilogramm. Megnyúlt alakja, oldalról kissé lapított teste vaskos. 42-48 csigolyája van. Síkvizekben is előfordul, de inkább a hegy- és dombvidéki folyók lakója. Az egyívású egyedek csapatokat alkotnak, az idősebb példányok magányos életmódot folytatnak.

Falánk, mindenevő faj. Kismértékben télen is táplálkozik, csak részben vermel. Tápláléka algák, növényi részek, rákok, férgek, csigák, vízre hulló rovarok és gyümölcsök, magvak, alkalmanként halivadék és ikra. Legfeljebb 22 évig él.