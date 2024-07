A siklósi vár szomszédságában található Thermal Spa Siklós kültéri medencéi június 15-től üzemelnek. Egy-egy melegebb napon több mint ezren látogatnak el ide, ahol különféle medencék, szaunák és sportpályák várják a vendégeket.

Thermal Spa Siklós hűsítő vize segít a nyári melegben.

– Próbálunk olyan elképzeléseket megvalósítani, amik a fürdőzők és a szállóvendégek még színvonalasabb kiszolgálását segítik. Itt minden korosztály megtalálja a számára megfelelő szolgáltatást. A családosoknak vannak kültéri és beltéri gyermekmedencék, lábtenisz pálya, két helyiségben is van játszóház. Illetve időszakosan vannak olyan kültéri és beltéri gyerekprogramok, amiken a legfiatalabb vendégeink is jól érezhetik magukat

– ismertette Paár Tímea üzemeltetési vezető.

Június 15-én tartottak egy strandnyitó fesztivált, amikor légvárral, csillámtetoválási lehetőséggel, kézműves foglalkozásokkal, pezsgőkóstolóval készültek a vendégeknek, ezt szeretnék hagyományteremtő jelleggel, az év folyamán többször is megvalósítani. Ezen kívül szezonnyitó akciót is tartottak, a tanév végét követő héten a 15 éven aluli gyermekek ingyenesen léphettek be a strand területére, így jutalmazták meg egész éves munkájukat.

A Thermal Spa Siklós tekintetében az evés-ivás sem elhanyagolható szempont

– Újragondoltuk a tematikát a gasztronómia tekintetében is. Jelenleg van egy büféegységünk, ami már nyitva van, itt a hagyományos strandételeket találják meg a fürdőzők. Lángost és hekket, ezt egészíti ki a helyi kistermelők által készített kolbász. Ezen kívül van egy olyan éttermünk, ahol kifejezetten napi menüt kínálunk azok számára, akik főtt ételt szeretnének enni. Ennek a kínálata változó, tehát, aki egymás után több nap szeretne jönni, az is változatosan is tud étkezni. A különlegesebb gasztronómiai élményt keresők számára kitűnő hely a mediterrán terasz, ahol a la carte formában van lehetőség könnyed nyári ételek elfogyasztására. Továbbá ezen a hétvégén nyitjuk meg a grillteraszt, ahol hagyományos délszláv grill ételeket is megkóstolhatnak a strandolók – sorolta fel a lehetőségeket Paár Tímea.