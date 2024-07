Az elmúlt másfél évtized a Központ szükségességét azóta a hazai afrikanisztika egyik fellegvárává váltak. Annak idején az induláskor, de még most is az a kép él sokakban Afrikáról , hogy egy távoli, egzotikus, vadállatok-lakta ország, ahol felpuffadt hasú szegény gyerekek élnek. Ennek megítélése persze azóta változott, köszönhetően a pécsi szakembergárdának is, egyre többet tudnak Afrikáról és értik, átlátják a kontinens működését. De fontos, hogy ez a szakértői kör képes legyen érthetően elmondani is, hogy mivel foglalkozik, és azt megfelelő módon be tudja mutatni a társadalomnak. A pécsi központot már nemzetközi szinten is a legjobbak közt jegyzik – mondja dr. Tarrósy István egyetemi tanár a PTE Nemzetközi Igazgatóság és a BTK Afrika Kutatóközpont vezetője.