Rohamosztagosok lepik el a Zsolnay Negyedet. Második alkalommal rendezik meg a pécsi Star Wars Napot. Az ötletgazda Dukovits Krisztián és a rendezvény főszervezője Kovács Miklós volt műsorunk vendége.

Generációk nőttek fel a Csillagok háborúján, a Star Wars népszerűsége töretlen úgy az idősebb mint a fiatalabb korosztály körében. Ez olyan mint a kábítószer, az ember nem tudja abbahagyni igaz, nem is szeretné. Ez adta az ötletet a múlt évben, hogy mi lenne ha vidéken is tartanának egy tematikus napot, ahol rajongók jönnek össze. A siker frenetikus volt és már akkor olyan dolgokat láthatott itt a közönség amivel előtte másutt még nem találkozhatott. Egyértelmű volt a folytatás, az idén is sok újdonsággal készülnek, és most is megépítik a majd tízméteres Halálcsillag folyósót.