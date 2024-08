Még az itt élők közül is csak kevesen tudnak arról, hogy milyen híres volt a pécsi rajzfilmkészítés, ennek is köszönhető, hogy a mai napig hagyományos módon, kézzel rajzolva készítik itt a Red Bull filmjeit. A városban élő alkotók rengeteg nemzetközi sikert értek el, sokat köszönhet nekik a magyar animáció. Európában is egyedülálló állandó kiállításon ismerhetjük meg ezt a Király utcában, most pedig egy ideiglenes tárlat is nyílt: a pécsi rajzfilmkészítés 45 éves jubileumi kiállítása a Zsolnay Negyed Kemence Galériájában. Az eredeti dokumentumokat, korabeli relikviákat és standfotókat is felvonultató tárlat átfogóan mutatja be a Pécsett készült animációs filmeket. Okostelefon segítségével több mint két tucat, Pécsett készült alkotást lehet megtekinteni – nyilatkozta a Total Art Nemzetközi Művészeti Egyesület elnöke, Lehöczné Kardos Andrea.