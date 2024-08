A világutazó büntetőügyvéd, a pécsi jogi kar professzora, dr. Fenyvesi Csaba volt műsorunk vendége.

Folytatjuk világjárásunkat dr. Fenyvesi Csaba professzorral, aki szenvedélyes utazó. Tudatosan választja ki az úti célt, csak odamegy, ahol akad látnivaló és olyan kulturális érték, amiért érdemes akár több ezer kilométert is megtenni. Eddig 143 országban fordult meg, és természetesen élményeit rögzítette. Már az ötödik útikönyvén dolgozik. Legutóbb Bolíviában járt, ahonnan szárított láma embriót is hozott magával, amelyet hallgatóinak is megmutat az előadásain.