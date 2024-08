Már a pécsi mozik is vetítik Deadpool legújabb kalandját, ami igazából nem csak az övé, hiszen mellé szegődik Rozsomák is, azaz az egykoron Farkas néven futó szuperhős. Aki látta a filmsorozattá vált alkotás első két részét, az tudja, hogy a főszereplő, azaz Deadpool elég gyakran kibeszél a nézőkhöz, ami sokaknak idegesítő lehet. A nagyszájú karakter harmadik filmjében is megtartja szokását. Ebből adódóan filmes podcastünkben azokról az alkotásokról beszélgettünk, amelyekben leomlik az a bizonyos negyedik fal. Szót ejtünk a The Office sorozatról, a Reszkessetek betörőkről, a Jay és Néma Bobról és arról is beszélgetünk, hogy Deadpool egyszer csatlakozik-e Bosszúállókhoz.