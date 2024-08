Kovács Alfréd váci cukrász tortáját ítélte a zsűri a legjobbnak a Magyarország Tortája 2024-es versenyen. Mint az a kiírásban is szerepelt, olyan kedvelt magyar ízekkel, gyümölcsökkel készült tortákat várt az ipartestület, melyek szigorúan csak kiváló minőségű, természetes és egészséges alapanyagokat tartalmaznak. A versenyre az ország minden területéről 31 torta nevezése érkezett. A nyertes, Mákvirág fantázianevű fehér csokoládé krémes tortában van mák, mákolaj, fekete ribizli és fekete szezám is.

Mákvirág és Zöld Málna: ezek lettek idén a díjnyertes édességek

A 2024. évi verseny témaköre a „szuperélelmiszer” volt, hogy a gazdag beltartalmi értékekkel rendelkező magyar alapanyagokra hívják fel a szervezők a figyelmet. Olyan új, kreatív tortákkal lehetett nevezni, melyek jellegzetes, meghatározó ízeit a hazai szuperélelmiszernek számító alapanyagok alkotják. Ezekből minimum kettőt fel kellett használniuk a nevezőknek. – ismertette a Magyar Cukrász Ipartestület.

Az egészségtudatos és korszerű táplálkozás melletti elköteleződés jegyében, az Egy Csepp Figyelem Alapítvány kezdeményezésére és azzal együttműködésben az ipartestület meghirdette a Magyarország Cukormentes Tortája versenyt is. Az idei nyertes édesség Novák Ádám és Csonka László szegedi cukrászok Zöld Málna nevű pisztáciás málnás tortája lett. Egy szelet energiatartalma 232,4 kcal, szénhidrát értéke 10,5 g, a cukorbetegek számára is jó választás.

Mákvirág és Zöld Málna Baranyában

Számos Baranya vármegyei cukrászdában is elérhető az idei Magyarország Tortája és Magyarország Cukormentes Tortája. A pécsi cukrászdák közül a következő helyeken lehet megkóstolni az édességeket: Food and Cake Kft., Frey Cukrászda, Jégkuckó Cukrászda, Kovács Cukrászda, Magda Cukrászda, Mecsek Cukrászdák, Mischler Cukrászdák, Misina Cafe, Pécsi Zserbó Cukrászda, Trüffel Cukrászda. Több vármegyeszékhelyen kívüli vendéglátóhely is kínálja a tortákat: Breitenstein Cukrászda (Bóly), Kovács Cukrászda (Kozármisleny), Piskóta Cukrászda (Pellérd), Szekeres Cukrászda (Mohács), Zengő Cukrászda (Pécsvárad). Ám fontos tudni, hogy a cukrászdákban csak augusztus 19-20-án készítik a tortákat biztosan, ezt követően érdeklődni kell a vendéglátóhelyeken, hogy kapható-e még a torta.