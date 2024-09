Elkezdődött Pécsett a Zeneszüret Fesztivál: filmvetítés, operafürdő, családi programok és zenés meglepetések várják az érdeklődőket szinte mindenütt. Nem csak a Kodály Központban és a Bazilikában, hanem Széchenyi téren is lesznek koncertek. A Zeneszüret Fesztiválon a dallamok elhagyják a hagyományos tereket, és ott is megszólalnak, ahol arra nem is számítunk. A buszpályaudvaron, a piacon, az éttermekben, a gyógyszertárban, az állatkertben és persze az utcákon és tereken is. Szamosi Szabolcs Liszt-díjas orgonaművész, a Filharmónia Magyarország ügyvezető-igazgatója a Zeneszüret Fesztivál ötletgazdája volt műsorunk vendége.