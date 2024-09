Az energiaital általánosan megfogalmazva egy meghatározott energia és koffeintartalmú ital, mely egyéb összetevőket is tartalmazhat. Ezek az italok már régóta léteznek, de népszerűségük kezdetben nem volt jelentős.

Az energiaital népszerű a fiatalok körében





Megjelenésekor az emberek még szkeptikusak voltak az energiaitallal



– Miért nőtt meg az energiaitalok népszerűsége?

– Valóban régóta léteznek már, és a Red Bull 1987-es megjelenése óta fokozatosan váltak és válnak egyre népszerűbbé, de a fogyasztási kultúrájuk és a célcsoport igencsak sokat változott az elmúlt időszakban. Elterjedésük hazánkban a rendszerváltásig nem volt biztosított, mivel sem a marketing, sem pedig a termékkínálat nem tette lehetővé elérhetőségüket. Ezt követően fokozatosan váltak hozzáférhetővé, ugyanakkor abban az időben az energiaital egy új és kevéssé ismert kategóriának számított a piacon. Az emberek akkoriban még szkeptikusabbak voltak az ilyen típusú italok hatékonyságával és biztonságosságával kapcsolatban. Emellett az ital marketingje is épp csak elkezdődött, így idő kellett, mire szélesebb körben ismertté és elfogadottá vált. Az elmúlt évtizedekben megváltozott az életmód, különösen a fiatalabb generációk körében. A felgyorsult életstílus, a hosszú munkanapok, a stressz és a magasabb teljesítményelvárások mind növelték az energiaitalok iránti keresletet. A modern társadalomban sok ember keres gyors megoldást, hogy növelje éberségét és energiaszintjét, különösen munkában vagy tanulás közben. Ez az igény szüleink idejében nem volt ennyire kifejezett és ha némi extra ,,energiára” volt szükségük inkább a kávé, mint természetes alternatíva jelentette a megoldást.

– A régebbi és a mostani energiaitalok között vannak különbségek?

– Természetesen vannak. A régebbi és a mostani energiaitalok közötti különbségek, főként az összetevők terén mutatkoznak. Az energiaitalok ipara fejlődött az évek során, és a gyártók új formulákkal, összetevőkkel és változatokkal álltak elő Hazánkban továbbá az energiaitalok összetételét nagyban befolyásolta a bevezetett törvényi szabályozás és adóforma is. A régebbi energiaitalok, egyszerű összetevőkre épültek, és standard koffeintartalommal (80 mg) rendelkeztek, míg a mai italokban a koffeinszint akár 160-300 mg-ra is emelkedhet, különféle forrásokból (guaranából vagy zöld tea kivonatból) származva. Az eredeti italok gyakran magas cukortartalommal bírtak, míg a mostaniak közül sok már cukormentes vagy alacsony cukortartalmú, mesterséges édesítőszerekkel, mint az aszpartám vagy a szukralóz. A taurin, amely a korábbi italokban alapvető volt, ma a magyar forgalomban nem jellemző a kivetett adók miatt, de egyre több ital tartalmaz más aminosavakat, például L-karnitint. A modern energiaitalok gyakran több vitamint, különösen B-vitamin komplexet, és természetes növényi kivonatokat is tartalmaznak, mint például ginseng, ginkgo biloba, amelyek természetes energiastimulánsok. Ezen túlmenően, egyre több energiaital jelenik meg speciális célokra, például edzés előtti italok vagy nootropikumokat tartalmazó koncentrációfokozó italok formájában. A természetes alternatívák is népszerűbbé váltak, amelyek bio vagy organikus minősítésű összetevőkből készülnek. A kiszerelések is változatosabbak lettek, a korábbi 250 ml-es dobozok mellett ma már 500 ml-es változatok, porok és koncentrátumok is kaphatók.