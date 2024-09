A legkorszerűbb szimulációs eszközökkel a virtuális térben készítik fel a sürgősségi ellátásban dolgozókat – Dr. Betlehem József, a PTE rektorhelyettese, egyetemi tanár, és a Pécsi Sürgősségi Napok szervezőbizottságának elnöke volt műsorunk vendége.

Immár XVIII. alkalommal rendezik meg a Pécsi Sürgősségi Napokat. Az induláskor az volt a cél, hogy lehetőséget biztosítsanak az ellátásban dolgozók számára a legújabb eredmények bemutatására. A program részeként nemzetközi szimulációs ötletbörzét is tartanak, ugyanis ma már nélkülözhetetlenek a szimulátorok a sürgősségi képzés során. Mi több, ezt már a virtuális térben is végzik. Hazánkban, illetve a pécsi egyetemen is rendelkezésre állnak a legkorszerűbb eszközök – mondta el a konferencia szervezőbizottságának elnöke, Dr. Betlehem József, egyetemi tanár, a PTE rektorhelyettese.