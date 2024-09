Ha már elbúcsúztunk a nyártól, élvezzük az őszi időt, de érdemes már a télre is felkészülni. A természet néhány növénye ilyenkor hozza termését, ráadásul rengeteget megtalálni a Mecsekben. Ezeket érdemes gyógynövényekként felhasználni, hisz érdemes gyógyszerként használni a gyorsabb és alaposabb gyógyulás érdekében. Ebben az évszakban általában bogyók, magok és egyes növények gyökérzete az, amit begyűjtünk.

Ismerős gyógynövényeket gyűjthetünk

A fekete nadálytő november elejéig még hajtásokat hoz, utána a növény leszárad. Ezután lehet a gyökerét összegyűjteni, ami pirrolizidint tartalmaz. A különböző ízületi problémákra, sérülésekre kifejezetten hatásos, zúzódások és véraláfutásra használják sokszor. A visszérek és az ínhüvely gyulladása ellen javallatos a használata, de a fejfájósok is gyakran használják.

Az őszi sláger mégis a csipkebogyó lehet, mivel a legnagyobb természetes C-vitamin forrás az évszakban. Szárítva teához használják vagy leveshez a bogyót. A C-vitamin mellett A- és B-vitamint is tartalmaz, valamint antioxidánsban is gazdag, így kiváló immunerősítő, gyulladáscsökkentő. A megfázás és influenza ellen igen hasznos, de a szív- és érrendszeri problémák ellen is kiváló orvosság. A környéken élők számára a legkönnyebben begyűjthető gyógynövény, hisz a Mecsek bővelkedik a csipkebogyóban.

Októbertől gyűjthetjük a galagonyát, amit csak a szív megmentőjeként emlegetnek. Csökkenti a vérnyomást is, a ritmuszavarokat is kezeli. Alvászavarral küzdők szívesen fogyasztják, hiszen altatónak kiváló, nyugtatóként sokan használják. A Mecsekben galagonyát is bőven lehet gyűjteni, érdemes kilátogatni a természetbe ősszel az egészségünk érdekében.

Bármilyen furcsa, de a bodzát is szedhetjük ősszel. Míg tavasszal a virágukat, ősszel a bogyóit érdemes gyűjteni. Ezek kiváló az immunrendszer erősítésére, az influenza és a vírusos megbetegedések ellen. A bogyókat nyersen tilos fogyasztani, így érdemes leforrázni, esetleg lekvárt készíteni belőle. Szerencsére bodza is akad bőven erdeinkben.