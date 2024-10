Évtizedekig aktívan vízilabdázott, ma már inkább a medence széléről szereti nézni a játékot. Rendszeresen úszik, de nem a Hullámban, ahol intézményvezetőként dolgozik, hanem egy másik helyen. A nyáron rekordszámú – ötvenezer – vendéget fogadtak. Reméli, hogy két év múlva, amikor a Hullám 100 éves lesz, jut pénz a fejlesztésre, többek közt egy gyermekmedence elkészítésére. Az egyik szeme sír, a másik meg nevet, amikor a pályabeosztását kell elkészítenie.

Örül, hogy a vízisport népszerű és eredményes is Pécsett; felsorolni is nehéz, hogy mennyien és milyen edzéseket tartanak itt hajnaltól este tizenegyig. Ugyanakkor probléma, hogy emiatt a hobbiúszók nem mindig találnak maguknak helyet. És készülnek a pólósok is, a PVSK Füszért OB I-es csapatának tagjai, akik nehéz bajnoki szezon előtt állnak. A csapat a napokban érkezett haza Egyiptomból egy nemzetközi tornáról, ahol ezüstérmet szereztek. De Blasio Domenico, a pécsi Hullámfürdő és a PVSK Vízilabda szakosztályának vezetője volt műsorunk vendége.