A Tündérszépek országos verseny újra egy szuper lehetőséget adott a fiatal hölgyeknek, hogy megvillantsák tehetségüket és lehengerlő kisugárzásukat. Szonja szerint pedig a rendezvény nem csak a szépségről szólt: a döntőn mindenki egy lépéssel közelebb került az álmaihoz – ő is, és egy csomó pozitív élménnyel tért haza!

Schneider Szonja a Tündérszépek 2024 döntőjének kifutóján

Fotó: Sándor Bánkúti



Az ötödik alkalommal megrendezett országos szépségverseny, a Tündérszépek egyedülálló lehetőséget nyújtott idén is a fiatal hölgyeknek, hogy megmutassák tehetségüket, kisugárzásukat, és a színvonalas rendezvényen keresztül közelebb kerüljenek álmaikhoz. A döntő hétvégéjén a lányok már szombaton gyakoroltak, készültek, illetve a mentorokkal beszélgettek, és rengeteg tanácsot kaptak. Nem csak a verseny ilyenkor a téma, olyan fontos dolgok is szóba kerülnek ilyenkor, miként lehet kezelni a kritikákat, a rosszindulatú embereket, főleg manapság, amikor az interneten keresztül sokan úgy érzik, fel vannak jogosítva arra, hogy ismeretlenül bíráljanak másokat.

Elsőre a Tündérszépek élvonalába

Schneider Szonja az első szépségversenyén azonnal a döntőbe jutott. A fotózáson már látszott, hogy nemcsak imádja őt a kamera, hanem a testalkata is kifutóért kiált. Ahogy azt korábban elmondta nekünk, előtte is edzett, de azóta, hogy megtudta, a döntőbe kerül, keményen edz, gyakorol, diétázik. Sajnos a korona most nem az ő fejére került, de mindenképp nyertesnek érzi magát, hiszen egy életre szóló kalandban volt része, sőt, ez még csak a kezdet!

Visszahúzódó lányból modell

Természetesen az utolsó pillanatig remélte, hogy az ő nevét mondják ki, és bár valóban szomorú volt, hogy nem nyert, a sok pozitívum, ami a verseny során érte, rögtön mosolyt csalt az arcára.

-Rengetegen biztattak, olyan ismerőseimtől kaptam támogatást, akikkel régóta nem is tartom olyan szorosan a kapcsolatot és ez nagyon jól esett!

- fogalmazott a baranyai szépség.

Beszélgetésünk alatt Szonja többször is elmondta, ezt a versenyt mindenkinek ajánlja, de legfőképp annak, aki kilépne a komfortzónájából. Merthogy ő bizony így tett. Azóta már több fotózáson is részt vett, felkérték modellkedni és jeleneg is dolgozik egy projekten. Tehát a verseny véget ért, de a kaland nem, mert ezek után sorra új kapuk nyílnak.