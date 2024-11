Hallgatóinknak bizonyára ismerősnek tűnhet a szombat esti friss adásunk témája. Nemrégiben Prof. Dr. Péley Bernadette járt nálunk, akivel a korai ünnepi készülődést pszichológiai szempontból vizsgáltuk. Most, egy marketing szakértő foglalt helyett mikrofonunk mögött. A PTE KTK-ról érkezett hozzánk Dr. Németh Péter adjunktus, aki a the CoRe lab Fogyasztói Magatartáskutató Központot is vezeti. Kiderült, hogy van pozitív hatása annak, ha már a megszokotthoz képest hamarabb elkezdünk készülődni az ünnepekre.