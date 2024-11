A bodai datolyaszilva szüret évről évre jó hangulatú novemberi programot kínál az apró baranyai településen. Nagy népszerűségnek örvend a sajátkezűleg szedhető mézédes datolyaszilva. A gyümölcsöst a bodai szőlőhegyen Keszü Béla honosította meg, aki hírportálunknak adott korábbi nyilatkozatában elmondta, a narancsszínű, lágy ízű datolyaszilvával Kínában ismerkedett meg.

Idén is jön a bodai datolyaszilva szüret, ezúttal november 8-10. között.

Fotó: Laufer László



A gyümölcsöt magyarul kevésbé hangzatos elnevezéssel élve kakiszilvának, illetve sharonnak is nevezik, latin neve „diospyros kaki”. Eredeti hazája Kína és Japán, de már Európát is meghódította.

A november 8-án, 9-én és 10-én megrendezett bodai datolyaszilva szüret minden nap 8 és 16 óra között látogatható, a szervezők kérik, hogy a látogatók kosarat és metszőollót vigyenek magukkal, a házigazdák készletei ugyanis végesek. Bodára beérve, a templomot elhagyva az első lehetőségnél jobbra kell fordulni, utána az utat végig táblák jelzik majd.

Egy kiló datolyaszilva ára egységesen 1000 forint. Szombaton meleg étellel és kézműves vásárral is kedveskednek a szervezők a vendégeknek.