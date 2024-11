Az 1991 óta ünnepelt napot a Nemzetközi Diabétesz Szövetség (IDF) és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) alapította, hogy tudatosítsa a világ lakosságában a cukorbetegség jelentette globális kihívást. Az időpont Frederick Banting születésnapjához kötődik, aki 1921-ben felfedezte az inzulint, melynek révén milliók életét sikerült megmenteni.

Valakinek mindennapos a vércukorszint mérése. A cukorbetegekre gondolunk november 14-én.

Fotó: MW

Globális probléma a cukorbetegség

A cukorbetegség, vagy diabétesz, akkor alakul ki, amikor a test nem képes hatékonyan felhasználni a vércukorszint szabályozására szolgáló inzulint. Ez hosszú távon komoly szövődményekhez vezethet, beleértve a szív- és érrendszeri betegségeket, a veseproblémákat, a látásromlást és akár a végtagok amputációját is. Két fő típusa van: az 1-es típusú diabétesz, amely egy autoimmun betegség és leginkább gyermekkorban vagy fiatal felnőttkorban jelentkezik, valamint a 2-es típusú diabétesz, amelyet gyakran életmódbeli tényezők – például helytelen táplálkozás, mozgáshiány és túlsúly – okoznak, és leginkább idősebb korban jelenik meg. Az előfordulás mértéke folyamatosan nő, ami az IDF előrejelzései szerint komoly egészségügyi terhet ró majd a társadalomra.

A világnap egyik célja, hogy felhívja a figyelmet a megelőzés fontosságára, hiszen különösen a 2-es típusú diabétesz esetén sokat tehetünk a betegség kialakulásának elkerüléséért. Az egészséges életmód, a megfelelő étrend és a rendszeres mozgás alapvető szerepet játszanak a kockázatok csökkentésében. Emellett a rendszeres orvosi szűrések is nélkülözhetetlenek, hiszen az időben észlelt cukorbetegség jól kezelhető és a szövődmények is csökkenthetők.

Kihívásokkal teli így az élet

Mindenki ismerősi körében lehetnek cukorbetegek. Így sajnos nem nehéz feladat olyan embert találni, aki be tud számolni mindenapjairól.

Kezdetben nehéz volt elfogadni, hogy ezentúl a vércukormérő és az inzulinadagoló a mindennapjaim részévé válik.

- vallotta be egy a tűfóbiás fiatalember. De elengedhetetlen a reggeli mérés, hisz ez határozza meg az aznapi menüt és a mozgásformát. Azóta rendszeresen eljár táncolni, valamint saját maga készíti az ételeit. Bevallása szerint egy baráti összejövetel is komoly kihív elé tudja állítani, mit is egyen. Szinte irigykedve nézi a többieket, akik szabadon választhatnak az étlapról. Ha valamire megtanít a cukorbetegég, akkor az a fegyelem és a kitartás. Rengeteg a támogató közösség, tanácsadó, barát és családtag, akik a diabéteszesek életét segítik.