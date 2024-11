– Megtaláltam az álomvárosomat! – narrálja csengő hangon (angolul) a Pécsről készített videóját Frederik Cornelius. A huszonhárom éves dán zenész évek óta Magyarországon él, először Szegeden majd Budapesten, ahol televíziós tehetségkutatóban is feltűnt magyarul írt dalával, idén ősszel azonban Baranya felé vette az irányt.

Az ifjú dán muzsikus, Frederik Cornelius Pécsen folytatja életét párjával.

Forrás: Facebook: This Is Frederik Cornelius

Mi több, házat is vásároltak Pécsen szerelmével, egy kis szőlővel övezett zártkerti ingatlan mellett kötelezték el magukat. Erről, illetve pécsi és baranyai látogatásairól is rendszeresen beszámol a közösségi médiában az utazó vloggerként is tevékenykedő ifjú muzsikus.

Pécs már most a kedvenc helyemmé kezd válni. Napról napra egyre inkább az otthonom lesz ez a csodálatos város. Hálás vagyok mindazért, amit az élet itt adott nekem

– írja lírai könnyedséggel posztjában a bájos, szőke fiatalember, aki többezres követőtáborral büszkélkedhet a közösségi felületeken.

Frederik Cornelius először 2018-ban zenélt hazánkban, ahová többször is visszatért, 2022-ben költözött ide, először Szegedre. Rendszeres dániai fellépései mellett olyan nagyszabású hazai fesztiválokon lépett már fel, mint a Szegedi Ifjúsági Napok vagy a Campus Fesztivál, emellett Romániában és Szerbiában is koncertezett.

A dán zenész Pécsen készült posztjai, videói a fiatal, romantikus lelkű művész szemüvegén keresztül mutatják be a várost. Ezekben gyakran emeli ki a kulturális gazdagságot és sokszínűséget, amellyel találkozik, illetve a hagyományos magyar fogásokat, desszerteket is hamar megkedvelte. Egyik első útja Pécsről a bakonyai Markó csárdába vezetett, ahol pörköltet és nokedlit kóstolt, de bevette a siklósi várat is, ahol megismerkedett annak több évszázados történetével.

A magyar nyelvvel is egyre szorosabb barátságot köt, erről egy mókás videót is készített Instagram oldalára, egy tavaszi győri látogatásáról pedig dalt is szerzett.



Bántásokat is kapott, a dán fiatal azonban megvédte Magyarországot

Az ifjú dán zenész magyarországi tartózkodására több hazai újságíró és youtuber felfigyelt, hosszú interjút adott többek között David Kis angol-magyar youtuber podcast adásában.