A száraz november kapcsán jártunk utána Magyarország egyik legsúlyosabb problémájának, az alkoholizmusnak, a függőség megértéséhez és kialakulásához több út vezethet, ezekről és az elvonókúrák menetéről két baranyai intézettel beszélgettünk. A komlói Leo Amici 2002 Alapítvány intézetvezetője, Pataki Zoltán, valamint a pécsi Bázis Addiktológiai Szolgálat szakmai vezetője, Horváth Tibor segítségével igyekeztünk felgöngyölíteni ezt a bonyolult, de sokakat érintő témát.

A függőség nem csak a függőt, de a környezetét is tönkreteszi

Fotó: Kállai Márton

Magyarországon az alkohol számít a legelterjedtebb legális drognak, az alkoholhoz való viszonyunk pedig sokkal másabb, mint az egyéb, szintén kábító hatású szerekhez. A szakértők szerint a rehabot igénybe vevők számában van előrelépés, egyre többen mernek szembenézni a gondjaikkal, de a szerhasználatot tekintve nem mutatható ki javuló tendencia.

Családokat tesz tönkre a függőség

A függőség, legyen az alkohol, vagy egyéb drog, kábítószer nem csupán a függőt teszi tönkre, hanem a környezetét is, így joggal mondhatjuk, Magyarországon szinte minden családnak van valamilyen köze az alkoholizmushoz. A WHO statisztikái szerint Magyarországon a felnőtt férfiak fele mértékletes alkoholfogyasztó, – ami kismértékű, évi 5-10 alkalommal, társaságban fogyasztott italfogyasztást jelent -. A felnőtt lakosság több mint 20 százaléka problémás ivó – különösen a 45-54 éves korosztály érintett. Ez a szám a nők esetében több, mint a nők egyötödét jelenti. A nagyivók közé sorolható minden 5. férfi, és minden 20. nő.

Baranyában más régiókhoz képest jobbak a lehetőségek

Baranya vármegye a rehabilitációs lehetőségeket tekintve egy kiemelkedő része Magyarországnak, Pécs 40 kilométeres körzetében 6-7 központ is van, ahol az addikcióval küzdő betegek ellátogathatnak. Ezek az intézetek jól működnek, és eredményesek, Pécs vonzáskörzetében egyébként is erős a józan kultúra, mivel a rehabilitáció után sokan itt telepednek le. Erős jelenléte van az önsegítő közösségeknek, amelyek nem csak az alkoholizmus, de egyéb függőséggel kapcsolatos betegeknek is segítséget és támogatást nyújtanak.