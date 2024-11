A pécsi hegylakó arról számolt be, hogy elege lett a város zajából, ezért úgy döntött, hogy az erdőbe költözik. A 36 éves férfi több hónapja él a pécsi hegyekben, egy sátorban. Otthonosan mozog az erdőben, a vizet pedig egy közeli kútról szerzi, ügyel az erdő tisztaságára, és még szemetet is szed.

Nem javasolja senkinek a sátrazást, mint életvitelt a magyar hegylakó

Fotó: MW

Hegylakó, nem celeb

Természetesen lapunk is megkereste Krisztiánt, aki megkeresésünkre elárulta, hogy az említett cikkben több pontatlanság is van, nem az lett kihozva a témából, amit ő szeretett volna. Udvariasan megköszönte érdeklődésünket, elárulta, hogy nem szeretne celeb lenni, hírnévre szert tenni azzal az életformával, amelyben él. Nem is ajánlja szívesen másoknak, hogy kövessék az útját, mert bár ő nagyon természetkedvelő ember, nem tartja egyszerűnek ezt az életvitelt. Egy mondattal azért üzent.