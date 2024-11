A Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) egyik legnépszerűbb rovata, az abszolút rekordlista 1966 óta regisztrálja és közli a bejelentett rekordhalakat. A bejelentések között megtalálhatók a szerencsés kezű kezdők és gyakorlott horgászok rekordhalai, és egyre növekvő számban a jól felkészült, a horgászat minden apró titkát ismerő, többszörös rekorderek fogásai is.

A horgászat Baranyában is egyre népszerűbb

Fotó: MOHOSZ

Baranyában fogott halak a rekordok között

Az egyik legfrissebb MOHOSZ által közölt listán találunk egy, Drávapalkonyánál a Drávából 2007-ben kiemelt márnát, amely a maga 7,78 kilogrammos súlyával büszkélkedik a rekordok között. Nem a márna az egyetlen baranyai rekorder, ugyanis 2018-ban egy, a Merenyei Horgásztóból kifogott 44,15 kilogrammos Ponty is helyet követelt magának a listán.

Annak fényében még inkább büszkék lehetünk ezekre a halakra, hogy az elmúlt hetekben a Magyar Horgász Szerkesztőbizottsága egy korábbi MOHOSZ elnökségi döntésnek megfelelően felülvizsgálta a megkérdőjelezhető abszolút rekordokat.

Az elbírálás új szempontjai szerint például nem vezetheti tovább olyan hal a listát, amiről a kifogója nem csatolt fényképet a bejelentőlap mellé.



A márna rekordunk a reformnak köszönhető

A korábbi rekordok között többet sem tudtak fotóval igazolni: a bagoly- és karikakeszeg, a kősüllő, a törpeharcsa, de a márna sem volt fotóval dokumentálva, ezért került fel a Baranyában kifogott példány a rekordok közé.

Más esetekben a megadott méretek hitelességével kapcsolatban merültek fel problémák, melyek nem feloldhatók. Az angolnánál, a compónál, a sügérnél, a süllőnél és a törpeharcsánál így a listán a súly szerinti sorrendben következő újrahitelesített rekord került elfogadásra.

További döntéseket igényelt, hogy több esetben a képen látható hal faja nem egyezett a leírásban szereplővel. Az azonosítás a fajtabélyegek alapján most megtörtént, így kiderült, hogy például egy amur vezette évtizedek óta megdönthetetlenül a domolykó kategóriát. Továbbá a korábbi legnagyobb ezüstkárász egy hibrid volt, a listavezető széles kárász pedig ezüstkárász.

A közeljövőben is számíthatunk rá, hogy a rekordok között egyre több baranyai hal is ott lehet, mivel a horgászat vármegyénkben is egyre népszerűbb.