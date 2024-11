– Folyik a munka a Közösségi házban és az otthonokban is! – újságolta Geresdlak polgármestere a mézeskalácsfalu készítéséről. A geresdlaki mézeskalácsfalu évente megújuló kiállításon mutatja meg a település házait, középületeit. Novemberben a szorgos lakók elkezdik sütni, díszíteni a mézeskalácsokat, majd advent első vasárnapján, ünnepélyes keretek között mutatják be a munka eredményét.

Épül a geresdlaki mézeskalácsfalu.

Forrás: Habjánecz Tibor Facebook-oldala

A megnyitón összegyűlik a falu apraja-nagyja, majd előzetes bejelentkezéssel várják a látogatókat a következő év október végéig. A közelmúltban pedig gyertya- és viaszkép-kiállítás is társult a látványhoz.

Hamarosan megnyitják a mézeskalácsfalu bemutatóját Geresdlakon

Az idei évben december 1-jén, 17 órakor nyitják meg a látványosságot a régi iskola épületében (Hunyadi utca 21.) a Német Klub Kulturális Egyesület és Geresdlak Község Önkormányzat jóvoltából.

Ezt követően is látogatható lesz az új bemutató egészen következő év őszéig.

A műhelymunka pillanataiba most mi is beleshetünk, Habjánecz Tibor ugyanis több fényképet is megosztott a szorgos készülődésről közösségi oldalán.



A korábbi évek során több videónk is készült a helyszínen: