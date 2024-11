Miért érdemes az oktatáson részt venni?

A jóga irányzatai közül ennek a legfőbb ismérve az, hogy megtanulunk ebben a pörgős világban egy kicsit lelassulni és önmagunkra figyelni. Ezeken az órákon kiiktatjuk az állandó rohanást, a gyakorlatok során pedig a légzésre és a test érzeteire fókuszálunk. Az óra során megtanítják az elménknek azt, hogy vannak helyzetek, amikben nem kell tennünk semmit, csak átengedni magunkat az érzésnek, és hagyni, hogy a dolgok megtörténjenek. Jakab Adrienn szerint ezért is él világunkban annyi depresszióval és kiégéssel küzdő ember, akik az életükkel elégedetlenek.

A yinjóga nem igényel aktívabb mozgást, a figyelmünket leginkább a légzésre összpontosíthatjuk. Természetesen a mozgás is szerepet játszik, mivel az életünkben is aktívnak kell maradjunk az egyensúlyunk megtalálásához. De aki szeret csak sodródni az életében, az mindenképpen komfortosan érezheti magát a gyakorlatok során.

Akik szeretnék tudni, milyen is egy yinjóga foglalkozás, azok ITT megnézhetik.