A brit könyvíró 2020 óta több száz szemtanúval beszélt, és rengeteg, korábban kísértetjárta helyszínt keresett fel, hogy megbizonyosodjon a változásról. Dr. Paul szerint napjainkban egyre kevesebb kísértet marad a földön, az idősebb szellemek ugyanis továbbléptek a „másik oldalra”.

A szellemek velünk élnek, de számuk folyamatosan csökken

A szakember által megkeresett, korábban bizonyítottan kísértetjárta helyek arról számoltak be, hogy az évek múlásával a jelenségek ritkulni kezdtek.

— Úgy látszik, hogy sok híres szellem vagy elszunnyadt, vagy elhalványult, vagy tovább ment. Elképzelhető, hogy a szellemeknek kezdetben mindig van egy természetes energiaforrása, és ez az idő múlásával elfogy, így nem marad a megjelenéshez elegendő. Ezután pedig lehet, hogy hosszú évek alatt feltöltődnek és visszatérnek. Rengeteg olyan történetet hallani, hogy sok sok év távollét után újra felbukkant egy-egy kísértet – mondta el a kutató.

Baranyában azonban még akadnak szellemek

A Ripost számolt be róla, hogy Baranya vármegyében él egy család, akik rendszeresen tapasztalnak furcsaságokat, sőt, az egyik kísértet még követte is őket. A Nagydobszán élő Sz. Marianna, kisgyermek kora óta hisz a szellemek létezésében. A lányát, Mariettát ráadásul különös képességgel áldotta meg a sors: a 26 éves nő gyerekkora óta látja a szellemeket, akik olykor meg is tréfálják őket az otthonukban, sőt Mariettát a Bobby nevű szellem követte is.

Igazi rosszcsontokként viselkednek

A Nagydobszán élő családnak már rezsit nem fizető lakótársaivá váltak a szellemek. Marianna szerint igazi tréfamesterek ők, akik náluk ragadtak. „Szinte minden napra jut valami poénkodás! Sorra tűnnek el a tárgyaink, lopkodják őket és elrejtik. A lányom alig használt alapozóját is eltüntették a szobájából. Sehol nincs. A TB-kártyámat is ellopták, legutóbb pedig a másik egészségbiztosítási kártyámat tüntették el. Végül csak a TB-kártyám került vissza az irattartómba…” - mesélte Marianna, aki a lányával idővel megszokta, hogy tolvajszellemek laknak velük.

A tréfás kedvű szellemek a hajcsatokkal és egyéb tárgyakkal is szívesen babrálnak, hol eltűnnek, hogy megjelennek az általuk elcsaklizott dolgok.