Pontosan nem tudjuk megmondani, hogy mekkora volt Benedek fogása, mert a mérlegünk 55 kilóig mér, a fehér tokhal ennél biztosan nehezebb volt – ismertette a fogás részletei Szollár Viktória, a tizennégy éves horgász édesanyja, aki elmondta, hogy az őszi szünetben tartott háromnapos családi horgászat első óráiban került horogra a hatalmas hal.

A tizennégy éves Benedek rekord fogásával.

A horgásztúrán Benedek, nála két évvel fiatalabb ugyancsak horgász öccse, édesanyja és nagybátyja vettek részt és három nap alatt több mint öt mázsa halat tereltek partra, pontosabban partközelbe, ugyanis a bajai horgásztó szabályzata tiltja a kopoltyúsok partra emelését.

Tizennégy évesen már tíz éve horgászik

A fenti eredmények nem a véletlennek köszönhetőek, ugyanis Benedek nagyapja indíttatására immár négy éves kora óta horgászik – tudtuk meg édesanyjától, aki azt is elárulta, hogy fia miután végig járta a klasszikus horgászranglétrát, úszós készséggel kezdett pecázni, majd négy éve fordult a figyelme a kifejezetten nagy halak megfogásához használt bojlis módszer felé.

Benedek több 20 kiló feletti pontyfogással is büszkélkedhet, és a korábbi cikkünkben megírt kétújfalui horgászhoz hasonlóan szintén az volt az álma, hogy egy nagyon nagy tokhalat fogjon. A szóban forgó fehér tokhal alkonyatkor vette fel a csalit, majd ezt követett az emberpróbáló, több mint 40 perces fárasztás, amit teljesen egyedül, mindenfajta külső segítség nélkül is könnyedén kivitelezett a tizennégy éves horgász, aki e fogással egyéni rekordot is döntött. A megfogott tokhal természetesen visszanyerte szabadságát.