A bama.hu és a Dunántúli Napló postaládájába rengeteg olyan levél érkezett olvasóinktól, melyekben kifejtik véleményüket a boltokban tapasztalt korai karácsonyi készülődésről. Ennek apropóján, Prof. Dr. Péley Bernadette járt nálunk, aki egyenesen a PTE Fejlődés és Klinikai Pszichológia Tanszékéről érkezett hozzánk. A professzor asszonnyal arról beszélgettünk többek között, hogy milyen hatással van a magyar társadalomra az a jelenség, amit olvasóink is tapasztaltak. Szóba került a korai karácsonyi készülődés kegyeleti szokásokra gyakorolt hatása is, illetve a gyerekkori emlékek és a halloween kérdésköre is felhozódott.