Napi háromszor hús? Így rövidíted meg az életed!

A legtipikusabb magyar reggeli és vacsora valamilyen pékáru felvágottal, jó esetben zöldséggel. Az ebéd húsos étel körettel. Szerb Katalin dietetikus egy kaposvári gimnáziumban végzett felmérése (nem reprezentatív minta) szerint a diákok több mint fele napi rendszerességgel fogyaszt húst, holott a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége is azt ajánlja, hogy heti egyszer tartsunk húsmentes napot.

Húsokat dolgoz fel egy hentes (illusztráció).

Fotó: MW

Mennyi zsírt fogyaszt a magyar?

A dietetikus szerint a zsírbevitel kapcsán a cél az lenne, hogy a bevitt energiának a 30%-a származzon zsírból, ehhez képest a magyaroknak több mint 40%-a származik ebből. Például a szalámis szendvics 40%-a zsír, egy adag rántott hús hasábburgonyával és tartár mártással 60%-a zsír. Ami még probléma a magyarok táplálkozásában, hogy zsírban gazdag, de zöldségben nagyon szegényes. A gyümölcsfogyasztás is lehetne több, és a rostbevitel is jellemzően alacsony. Azonban ami pozitívum, hogy fogyasztunk savanyúságokat.

Hús helyett ezt válasszuk:

– Egyre inkább előtérbe kerülnek a táplálkozási ajánlásokban is a növényi alapú fehérjeforrások. Ezek között megtalálhatóak különböző szója alapú termékek, vagy éppen a hüvelyesek, de fehérjeforrásnak tekinthetőek az olajos magvak is, vagy akár a teljes kiőrlésű gabonafélék is – ismertette Szerb Katalin.

A hamburger is lehet húsmentes

Fotó: MW

A legismertebb termékek: a tofu, jackfruit, szejtán stb. A dietetikus szerint a szójatermékekkel kapcsolatban felmerülhet az ösztrogén kérdése. A szójában ugyanis fitoösztrogén található, képes kiegyensúlyozni a hormonrendszert. Ahol tradicionálisan több szójaterméket fogyasztana az emberek ott a nőknek a menopauzában is gyengébbek a tünetei.

– Azt kell megérteni, hogy nincs olyan, hogy valami csak fehérje, zsír vagy szénhidrát. Alapvetően a gabonafélékben ugyanúgy megtalálhatóak fehérjék, ha egy teljes kiőrlésű termékről beszélünk akkor az egy értékes rostforrás is lehet, de ásványi anyagok, vitaminok is lehetnek bennük – fogalmazott.

Így csökkenthető étkezésünkkel a betegségek kockázata

Ha túlfogyasztjuk a húst, akkor nagyon sok kalóriát viszünk be úgy, hogy ahelyett más - a szervezet számára értékes - alapanyagokat is el tudnánk fogyasztani. Például hüvelyeseket, olajos magokat, zöldséget, gyümölcsöt. Ha napi háromszor fogyasztunk húsféléket akkor ezek ki fognak maradni.