Simson, roller, vagy 125-ös? Mutatjuk, mivel éri meg ma közlekedni a városban

Előnyök és hátrányok

A segédmotoros kerékpárokat nem kell műszaki vizsgára vinni, nincs regisztrációs adó, sem forgalmi engedély, és a kötelező biztosítás is olcsó. B-s jogsival vagy 14 éves kortól AM kategóriás engedéllyel vezethetők.

Ugyanakkor hátrányuk, hogy lassúak (max. 45 km/h), és nem használhatók autópályán vagy több sávos utakon. Gyakran a forgalom akadályát képezik, főleg városon kívül. Emellett sok használt példány bizonytalan műszaki állapotú és papírok nélküli.

Régebben nagy divatja a Puch és a Simson motoroknak

Pár évtizeddel ezelőtt még óriási divatja volt a Puch-nak és a Simson motoroknak is. A 14-15 éves korukat betöltő vidéki fiatalok többsége alig várta, hogy beszerezzen egy ilyen járgányt magának, és ezzel rója a köröket a kertek alatt. Az interneten böngészve számtalan eladó kismotort találunk: a régi típusú Simson motorok ára is már az egymillió forintot súrolja, de a márka Schwalbe névre hallgató járgányát már 300.000 ezer forint körüli összegért is megvásárolhatjuk.

Közben egyre többen választanak más megoldásokat Ahogy már feljebb is említettük, az elektromos meghajtású eszközök fénykorukat élik. A 125-ös motorok (gyorsabbak, biztonságosabbak) mellett az elektromos robogók (pl. NIU, Honda) is terjednek, mert csendesek, környezetbarátok, igaz jóval drágábbak is. Sokan inkább olcsóbb elektromos rollert vagy kerékpárt választanak.

Motorpiaci körkép 2025 tavaszán: széles kínálat, árak félmilliótól másfél millióig

A hasznaltauto.hu weboldalon böngészve az alábbi (a teljesség igénye nélkül felállított) ár-körkép körvonalazódik: a magyar használt motorpiac 2025 tavaszán változatos kínálatot mutat, legyen szó városi robogókról, klasszikus veteránokról vagy sportos túragépekről. Az árak széles skálán mozognak, így minden kategóriában találni elérhető ajánlatokat – a belépőszintű gépektől egészen a komolyabb, több százezer kilométerre tervezett modellekig.

A legolcsóbb motorok között szerepel az MZ ES 125 Trophy, egy 1972-es veteránmotor, amely 350 000 forintért kínál klasszikus kétkerekű élményt a retró szerelmeseinek. A belépő szintű robogók, mint a Motowell Elenor és a Magnet 2T, jellemzően 399 000–499 000 forint között mozognak, ezek jellemzően 2025-ös, gyakorlatilag új állapotú gépek garanciával, ideálisak városi közlekedésre.

Összességében elmondható, hogy már 350 ezer forint körül is lehet működőképes motort találni, de az 1–1,2 millió forintos sávban kifejezetten sok, jó állapotú és akár új motor is elérhető. A használtpiac így továbbra is kiváló lehetőséget kínál azok számára, akik megfizethető módon szeretnének két keréken közlekedni – akár hobbi, akár praktikum céljából.