A gyerekek érdekében fejlesztettek, kívül-belül megújult az óvoda és bölcsőde

Az 1970-es évek elején épült intézmény műszaki állapota már nem volt ideális, az ingatlan és annak felszereltsége elmaradt a kor követelményeitől. Ezért vált szükségessé az óvoda és bölcsőde felújítása és energetikai korszerűsítése, melyet hétfőn már birtokba is vethettek a gyermekek.

Az óvoda és bölcsőde megújult

Fotó: Vármegyei önkormányzat

Így újult meg az óvoda és bölcsőde

A TOP-Plusz pályázat keretében a fenntartást segítő beavatkozások valósultak meg: így a szigetelés, nyílászárócsere, villamos rendszerek és gépészeti rendszerek felújítása, a tető vízszigetelése, csapadékvíz elvezetése, napelemes rendszer telepítése. Ezen kívül megújult a távhővel működő fűtési rendszer, valamint az épületen belüli távhővezeték, a kiszolgáló helyiségek, öltözők, szülők fogadására alkalmas irodák, tárgyaló is. A projekt része volt az akadálymentesítés, a kerékpártámaszok korszerűsítése, babakocsi-tároló kialakítása, és a parkoló felújítása is.

A beruházás ünnepélyes projektzáró eseményét hétfőn tartották meg. Részt vett rajta Riegl Gábor, Siklós polgármestere, Nagy Csaba országgyűlési képviselő és Őri László, a Baranya Vármegyei Önkormányzat elnöke is. A polgármester köszöntőjében a technikai részleteken túl hangsúlyozta, hogy a legfontosabb, hogy a gyerekek egy biztonságosabb, modernebb környezetbe térhettek vissza. Nagy Csaba kiemelte, hogy a kormány elkötelezett a családok támogatása mellett, az Országgyűlés nemrég elfogadta az alaptörvény módosítását, amelyben kiemelt szerepet kapott a család- és gyermekvédelem. Őri László pedig azt is elmondta, hogy az elmúlt évtizedben több mint 10 milliárd forintból, negyvennél is több helyszínen újultak meg óvodák és bölcsődék Baranyában.